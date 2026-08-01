ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗ ಸಾಗಿಸಲು 'ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ!
ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ 'ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
Published : August 1, 2026 at 8:21 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್: ಎಲ್ & ಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು, ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಲ್ಲದೇ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್ (ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಗಚಿಬೌಲಿ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
In Service of a Life-Saving Cause— L&T Hyderabad Metro Rail (@ltmhyd) August 1, 2026
Today, on 1st August, the Metro had a single purpose - to carry a donor heart and lungs to a life-saving transplant in time. From CARE Hospitals, Gachibowli, to KIMS Hospitals, Secunderabad, in just 25 minutes across 13 stations and 14… pic.twitter.com/gAiAoiniQI
25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 14 ದೂರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ರವಾನೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು, ಎಲ್ & ಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಹಸಿರು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 'ಗ್ರೀನ್ ಚಾನೆಲ್' ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ 8, 2025: ನಲ್ಗೊಂಡದ ದಾನಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಎಲ್ಬಿ ನಗರದ ಕಾಮಿನೇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಾಗೋಲ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದನ್ನು 22 ಕಿಮೀ ದೂರ ಇರುವ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜನವರಿ 17, 2025: ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಎಲ್ಬಿ ನಗರದ ಕಾಮಿನೇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಲಕ್ಡಿಕಾಪೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೆನೀಗಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 13 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
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