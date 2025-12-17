ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮೂಲದವ ಸಿಡ್ನಿ ನರಮೇಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆದ ಅವಮಾನ: ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಸಿಡ್ನಿ ನರಮೇಧದ ನಡೆಸಿದ ಹಂತಕ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತರುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ.

BONDI BEACH ATTACK
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ರಾಮಚಂದರ್​ ರಾವ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 1:33 PM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಕರ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ರಾಮಚಂದರ್​ ರಾವ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"16 ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಹಂತಕ ಸಾಜಿದ್​ ಅಕ್ರಮ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಭಾರತ ತೊರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಆತ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ" ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

"ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಂತಕ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮೂಲದವನಾದರೂ, 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶ ತೊರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಐಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು ಐಸಿಸ್‌ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನುಮಾನ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ (50) ಮೂಲತಃ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನವನು. ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 1998ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಕುಟುಂಬವು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಜಿದ್​ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಕ್ರಮ್​ ಬಳಿ ಭಾರತದ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಹಂತಕ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಬಳಸಿ ಇತರೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶೂಟರ್​ಗೆ ಪತ್ನಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರನು, ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : December 17, 2025 at 1:39 PM IST

TAGGED:

BONDI NEACH TERROR ATTACK
SHOOTER HYDERABAD ORIGIN
TELANGANA BJP CHIEF
ಸಿಡ್ನಿ ನರಮೇಧ
BONDI BEACH ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.