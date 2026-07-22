ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ 20 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ
ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ 20 ಮಂದಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 22, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 3:10 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆ-ಮಗ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ 15 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ನಗರದ ಮೂಲದವರಾದ ರೆಹಮತ್ ಪಾಷಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ರೆಹಮತ್ ಪಾಷಾರ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಪಾಷಾ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18ರಿಂದ 20 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜನಸಮೂಹ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ರೆಹಮತ್ ಪಾಷಾ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗದೇ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದರು. ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 20 ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಿಡ್ನಿಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೆಹಮತ್ ಪಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ತಂದೆ-ಮಗ ಸಾಜಿದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ನವೀದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಾಜಿದ್ 1998ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
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