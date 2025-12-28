ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ: ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನ್ ಏರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿಜೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಣ ಹುಡುಕುತಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ನಗರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : December 28, 2025 at 6:22 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು 'ರಾಮೋಜಿ ಕಾರ್ನಿವೈಬ್ 2026' ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸಲಿಬ್ರೆಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನ್ ಏರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್: ರಾಮೋಜಿ ಕಾರ್ನಿವೈಬ್ 2026ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇರಲಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 15,000 ಚದರ್ ಅಡಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡಿಜೆಗಳಾದ ಸೋನಿ, ನಾಡ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅವರ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ "ವಾರ್ ಆಫ್ ಡಿಜೆ" ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರು ವಿಶೇಷ ಮನರಂಜನಾ ಕಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗೆ ಉಕ್ಕಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಹಾಸ್ಯ, ಗಾಯಕರಿಂದ ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋಗಳು, ವೈಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಶೋಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಡಿಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಅಲಂಕೃತ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಿಜೆಗಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ: ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸುವ ಕುಟುಂಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ KidsCare Siesta Zone ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಟವಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವೂ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು? ವಿಶೇಷ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5,999 ರೂ. ನಿಂದ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 9,999 ರೂ. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ 12,999 ರೂ. ಇರಲಿದೆ. ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, www.ramojifilmcity.com ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 76598 76598 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್: ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮನರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಉತ್ಸವ; ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿ