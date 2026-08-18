ETV Bharat / bharat

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

DOUBLE MURDER CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಂಗ್ಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಸ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೃತ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮೋಹನ್ ಕೇಸರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮನಿಷಾ ಕೇಸರೇಕರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಫರೀದ್ ಶೇಖ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಹನ್ ಕೇಸರೇಕರ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಪ್ವಾಡದ ಶ್ಯಾಮ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರಾದ ಕೆಸರೇಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಕೇಸರೇಕರ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಫರೀದ್ ಶೇಖ್ ಇವರ ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕೇಸರೇಕರ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಸುತ್ತಿಗೆ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ, ಸಾವು: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಮನೀಷಾ ಕೇಸರೇಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಫರೀದ್​​ ಶೇಖ್​ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಸ ಮತ್ತು ಉಗುಳಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾದಾಗ ಪತಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಫರೀದ್ ಶೇಖ್ ಮೋಹನ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಮನೀಷಾ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಪತ್ನಿಯ ನಂತರ ಪತಿ ಸಾವು: ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಕೇಸರೇಕರ್ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು. ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಫರೀದ್ ಶೇಖ್ ಸೈಕಲ್‌ ಹತ್ತಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಮೀರಜ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೀಷಾ ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ತಡರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 18) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುತ್ರಿ ಹೇಳೋದೇನು? ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ, "ಫರೀದ್ ಶೇಖ್ ತಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ತನ್ನದೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಕಸ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಉಗುಳುತ್ತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

"ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಯಿತು. ಅವನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಇರಿದು ಸೈಕಲ್‌ ಹತ್ತಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ. ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ: ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಫರೀದ್ ಶೇಖ್​​ನನ್ನು ಕುಪ್ವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಐಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪಡಲ್ಕರ್ ಮಿರಾಜ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ದಾಳಿಕೋರ ಫರೀದ್ ಶೇಖ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

MAHARASHTRA MURDER CASE
HUSBAND WIFE MURDER
ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ದಂಪತಿ ಹತ್ಯೆ
DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.