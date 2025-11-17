ಗಂಡು ಮಗು ಹೆರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ, 15 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸು ಸೇರಿ 5 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಪಾಪಿ!
ಒಡಿಶಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಜತೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 17, 2025 at 11:11 AM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, 15 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಒಡಿಶಾದ ಧೆಂಕನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರುಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೈತನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಎಂಬಾತ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಲೋಚನಾ ಎಂಬುವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಯಾವಾಗಲು ಪತ್ನಿ ಸುಲೋಚನಾಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ದಂಪತಿಗೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕವೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸುಲೋಚನಾಳಿಗೆ ಐದನೇ ಮಗು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅತೃಪ್ತಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜತೆ 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಹಸುಗೂಸು ಸೇರಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಚಳಿಯ ನಡುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ದಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭುಬನ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ (CHC) ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗಾಂಡಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ (ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ)ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲೋಚನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ನಾನು ಭುವನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಧೆಂಕನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಅಭಿನವ್ ಸೋನಕರ್ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೆಂಕನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ರಾಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹಣ, ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರು'