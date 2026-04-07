ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕಣ್ಣೇದುರೇ ಪತ್ನಿ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಕೊಂದ ಪತಿ; ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ
ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳ ತೊರೆದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಪತಿಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 11:05 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಎದುರಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಐ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗಂ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ, ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಂಡಿ ನಡೆಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧ ರೆಡ್ಡಿ (35) ಮತ್ತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕವಿತಾ (29) ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಪತಿ ಮಂಡಲದ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (32) ಎಂಬಾಂತನೊಂದಿಗೆ ಕವಿತಾ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ ಕವಿತಾ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಂಡತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿದ್ದ ರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಆಕೆ ಜಡ್ಚರ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸಿದ್ದ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಖಾದೀರ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಜಹೀರಾಬಾದ್ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು
ಈ ವೇಳೆ ಜಡ್ಚರ್ಲಾದ ಪೊಲೀಸರು ಕವಿತಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪತಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಚಾಕುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ.
ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕವಿತಾ ಗೆಳೆಯ ಪವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಹೀರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಖಾದೀರ್ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ, ಕವಿತಾಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಜೇಬಿನಿಂದ ಚಾಕು ತೆಗೆದು, ಕವಿತಾಳ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲೇ ಕವಿತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಸಿದ್ಧಾ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪತಿಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: 7 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಕಾಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ: ಪತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರು