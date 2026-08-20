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ತನ್ನ ಪತ್ನಿ - ಸಹೋದರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ತಾನೂ ಶೂಟ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪತಿ: ವಾಟ್ಸ್​​​ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಸಹ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

Husband shoots dead banker wife then killed his sister finally took his own life in Lucknow
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 4:47 PM IST

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ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿಯು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗೋಮತಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಸಹ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಮಾನಸ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ತುಲಿಕಾ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾನಸ್, ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಸಹ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗೋಮತಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಡಿಸಿಪಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದಿವ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಲಕ್ನೋ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಟೆಂಪೋ ಏರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಬಂದ ಮಾನಸ್, ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹೊರತೆಗೆದು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ. ನಂತರ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಏರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ. ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಹುಸಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಮಾನಸ್, ಅವಿವಾಹಿತ ಸಹೋದರಿ ತುಲಿಕಾ ಮೇಲೆಯೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್​​​​ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಾನೂ ಸಹ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಎಡಿಸಿಪಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಾಳನ್ನು ನಾನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ದಿವ್ಯಾಳ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಭರತ್‌ಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಮಾನಸ್ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ ಸಹ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸ್ ಗೋಮತಿ ನಗರದ ಹುಸ್ಡಿಯಾ ಚೌಕದ ಬಳಿಯ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿವ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತುಲಿಕಾ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

LUCKNOW HUSBAND SHOOTS WIFE
LUCKNOW SISTER MURDER
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಲೆ
MAN SHOOTS WIFE AND SISTER
LUCKNOW MURDER CASE

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