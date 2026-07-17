ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಂದು ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಿಯಕರನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 1:52 PM IST
ಚಿತ್ತೂರು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಈಗೀಗ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಹ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧಗಳು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಭಯಾನಕವೆನಿಸುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತಸದಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಜ ಎಂಬಂತೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡುಪಲ್ಲೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ನೆರವಿನಿಂದ ಪತ್ನಿಯೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕುಪ್ಪಂ ಡಿಎಸ್ ಪಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವಾಸನಪಲ್ಲೆಯ ರಮೇಶ್ (ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುಳಗಿರಿ ಬಳಿ), ಹೊಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಪ್ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೋಯನಪಲ್ಲೆ ಮೂಲದ ಹಸಿನಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೌಲಿಕಾಶ್ರೀ ಎಂಬ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್: ಹಸಿನಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗುಡುಪಲ್ಲೆ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂರನೇ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಫೋನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಗಂಡ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿನಿಯ ತಾಯಿ ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಪತಿ ತಂದಿದ್ದ ಅದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಆಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಕೊಂಡ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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