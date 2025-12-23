ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದ ಪತ್ನಿ: ಹೃದಯಾಘಾತವೆಂದು ನಾಟಕವಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇಗೆ?

ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು, ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ನಾಟವಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WIFE COMMITS MURDER HYDERABAD ಪತಿ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ WIFE KILLS HUSBAND
ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೇಡಿಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವಿ.ಜೆ. ಅಶೋಕ್ (45) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಜೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ (36) ಮತ್ತು ಈಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿ.ಜೆ. ಅಶೋಕ್ (45) ಮತ್ತು ಜೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ (36) 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಬೋಡುಪ್ಪಲ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಬೃಂದಾವನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯನಮಾಪೇಟೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬೋಡುಪ್ಪಲ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹೇಶ್ (22) ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಪತ್ನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಬೃಂದಾವನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಹೇಶ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಳು. ಅಂತೆಯೇ ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ (22) ಅವರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದ. ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅಶೋಕ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಟವಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ: ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ನಿ ನಾಟವಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಳು. "ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಬಳಿಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಪತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಲ್ಕಾಜ್‌ಗಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೂ, ಮೃತರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಬಳಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅಶೋಕ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದಿನ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮೂವರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ... ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗಂಡನ ಕೊಂದ ಹೆಂಡತಿ

ಪ್ರಿಯಕರನ ಜತೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಕೊಲೆ: ಗ್ರೈಂಡರ್​ನಿಂದ ದೇಹ ತುಂಡಾಗಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​​ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎಸೆದ ದುರುಳರು!; ಮೂವರ ಬಂಧನ

TAGGED:

WIFE COMMITS MURDER
HYDERABAD
ಪತಿ ಕೊಂದ ಪತ್ನಿ
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ
WIFE KILLS HUSBAND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.