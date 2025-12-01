ETV Bharat / bharat

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ನೀಡದ ಪತ್ನಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್​ ಹೇಳಿದ ಪತಿ: ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು

ಮದುವೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಬುಲೆಟ್​​ ಬೈಕ್​ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ತಲಾಖ್​ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

BULLET BIKE DOWRY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಥಾಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್​ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಗೆ, ಪತಿಯು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್​ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಈ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ತಲಾಖ್​ ನೀಡಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಿವಾಂಡಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ 25 ವರ್ಷದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಶೀದ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಪತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಿಂಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾಹದ ವೇಳೆ ಕನ್ಯೆಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೈಕ್​ ಕೊಡಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡನ ಕಡೆಯವರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪತಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್​ ಹೇಳಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ತವರಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಬಂದು, ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ವೇಳೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ನೀಡಿಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾಖ್​ (ವಿಚ್ಛೇದನ) ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್​ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್​ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುವತಿಯ ಪತಿ ತಲಾಖ್​ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರತ್ನಪರ್ಖಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಿವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು: ಭಿವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್​ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈವರೆಗೆ 35 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ, ತಲಾಖ್ ನೀಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ. ತಲಾಖ್ ಹೇಳುವಾಗ ಪತಿಯು ಅದನ್ನು ಉರ್ದು, ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಷೇಧವಿದ್ದರೂ ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿದ ಪತಿ, ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ನೀಡಿದ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ ಪತಿ: ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್

TAGGED:

DOWRY CASE
TRIPLE TALAQ
TRIPLE TALAQ FOR NOT GIVING BULLET
ಬುಲೆಟ್​ ಬೈಕ್​ ನೀಡದ ಪತ್ನಿಗೆ ತಲಾಖ್
BULLET BIKE DOWRY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.