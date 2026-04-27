ETV Bharat / bharat

ನಾನ್​​ವೆಜ್​ ಅಡುಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ: ಗಂಡನತ್ತ ಕುಡಗೋಲು ಎಸೆದ ಹೆಂಡತಿ; ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪತಿ ಸಾವು

ನಾನ್​​ವೆಜ್​ ಅಡುಗೆ ಮಾಡದಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಪತಿ ದುರಂತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.

Husband quarrels over not cooking meat.. Wife throws machete - dies on the spot after neck nerve is severed
ಕೋದಂಡಮ್ ಶಿವಾಜಿ (Eenadu.net)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜಗಳ ಪತಿಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಸಂಗಿಕಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನರಹರಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಸಂಗಿಕಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೋದಂಡಮ್ ಶಿವಾಜಿ (28) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 2017ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶಿವಾಜಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನ್​​ವೆಜ್​ ಅಡುಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಬಂದು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕುಡಗೋಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಗಂಡನತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾಳೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಶಿವಾಜಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳದದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಳಾದ ಪತ್ನಿ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಳಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೋದಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಶವವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಸಹೋದರ ಸೂರಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನರಹರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ತ್​ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಕೊಲೆ: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್‌ ಹಚ್ಚುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುರ್ಜಾ ನಗರದ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರು ಹಾಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತ್ರೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಜೀತು ಸೈನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಹಚರರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಸೈನಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಮಾಷೆಯ ವರ್ತನೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

TAGGED:

QUARREL OVER NOT COOKING MEAT
WIFE THROWS MACHETE
HUSBAND MURDER IN KAMAREDDY
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಜಗಳ ಪತಿ ಸಾವು
HUSBAND DIES IN QUARREL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.