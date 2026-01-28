ಹಿಮಪಾತ: ಜಮ್ಮು- ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್, ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೊರಹೋಗಲಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 28, 2026 at 6:16 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಸರ್ವಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಿಮವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬಲು ದುಬಾರಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಕೈಲಾಶ್, "ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹಿಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಮವೇ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
"ವಿಪರೀತ ಹಿಮದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದರವೂ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 20-25 ಸಾವಿರವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದರೂ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
'ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಮ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ': ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ. ಮೈಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬೀಳುವ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶಿಪ್ರಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಪುನಾರಂಭ: ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 40 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲ. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಮಪಾತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀನಗರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
"ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜಾರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ದಿನಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು (NH-44) ಅನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮ ಕರಗಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
