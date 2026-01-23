ETV Bharat / bharat

ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್': ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು!; ಇದರ ಹೆಸರು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್' ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ.

Humanoid Robot Creates a Buzz at Visakhapatnam Railway Station: These are the features of ASC Arjun!
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್' (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 3:30 PM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಗಳು ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿವೆ. ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ (ಇಸಿಒಆರ್) ವಲಯದ ವಾಲ್ಟೇರ್ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಎಎಸ್‌ಸಿ ಅರ್ಜುನ್' ಎಂಬ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ರೋಬೊಟ್‌ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಮನುಷ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುಲು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದರೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್' ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾನವನ ದೇಹರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ರೋಬೋಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

'ನಮಸ್ಕಾರ... ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು'! 'ನೀವು ಹತ್ತಬೇಕಾದ ರೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ'! 'ನಮಸ್ಕಾರ... ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಬನ್ನಿ...' ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಲಹೆ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ 'ಎಎಸ್‌ಸಿ ಅರ್ಜುನ್' ಎಂಬ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಐಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಬೊಹ್ರಾ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟೇರ್ ಡಿಆರ್‌ಎಂ ಲಲಿತ್ ಬೊಹ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಈ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್​ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರೋಬೋಟ್​ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ (ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ) ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ: ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗೆ ASC ಅರ್ಜುನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಉಷ್ಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ (ASC ಅರ್ಜುನ್)ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಮತ್ತು IoT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಅನೇಕ ಕೆಲಸ - ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹದ ವಿಚಾರ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ASC ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರೋಬೋಕಪ್ಲರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು RPF ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಳನುಗ್ಗುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇವು ರೋಬೋಟ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  • ಇದು AI ಬಳಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಈ ರೋಬೋಟ್ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲದು.
  • ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಇದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ-ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಶಂಕಿತರ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

