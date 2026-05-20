ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ಯುವತಿಯರನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕ್ರೂರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ
ಯುವತಿಯರನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೂರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 20, 2026 at 1:45 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳ): ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ಸಿಂಧುಳನ್ನು ಇಂದು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದಂಧೆ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಲಿರಾಜ್ ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಧು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಂಧು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ.ಜಿ. ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಲದಿಂದ ಬಚಾವಾದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಇಬ್ಬರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲುವಾ ಮೂಲದ ಅಲೀನಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಮಂಜಿಮಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಸಿಂಧು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಅಲೀನಾಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಸದ್ಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಲುಕ್ ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುಬೈ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಆರೋಪಿಗಳು ಯುವತಿಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೂರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ: ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಅಲೀನಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮಾಫಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಫಿಯಾದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವತಿಯರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದೂರು ನೀಡುವ ಯುವತಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕಿ ಕೊಲೆ, ಶವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ; ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಪರಾರಿ