ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವದೇಶಿ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ, ಹೀಲಿಯಂ-ರಹಿತ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಕಾಸ್ಮಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 7:11 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ: ಭಾರತದಲ್ಲೇ 1.5 ಟೆಸ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (MRI) ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು, ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 4,500 ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 5,000ದಿಂದ 25,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಇದನ್ನು ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅವರು, ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ವದೇಶಿ 1.5 ಟೆಸ್ಲಾ ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ದ್ರವ ಹೀಲಿಯಂ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತಂಡ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ದ್ರವ ಹೀಲಿಯಂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಂತ್ರದ ತೂಕವನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026' ಅನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಎಚ್.ಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅರ್ಜುನ್: ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್-ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ತದನಂತರ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನಿಸ್ಕಾಯುನಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಜಿಇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಅರುಣಾಚಲಂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯೇ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಗತ್ಯ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
"ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇತರರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರುಣಾಚಲಂ.
ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ವಲಸೆ ನಿನ್ನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವಲಸೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥತಿ ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಈಗ ಈ ವಲಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಕೆಲವರು ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು.
ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವರು. ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರುಣಾಚಲಂ.
ನಮಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ: ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಹಣ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಭೌತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಂಆರ್ಐ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಯಂತ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ 2016ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಂದಿತು. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನ ಆಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆರ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ. ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರು ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ನ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅರುಣಾಚಲಂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಇಂಡೋ-ಯುಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದತ್ತಿನಿಧಿಯಿಂದ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಔಷಧ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ನೆರವು ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೆರವು ದೊರೆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಂದು ಆರ್ಡಿಐ (RDI) ನಿಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಮರುಪಾವತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಎಂಆರ್ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ: ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಎಂಆರ್ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ದ್ರವರೂಪದ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರ ತಂಡ ದ್ರವರೂಪದ ಹೀಲಿಯಂ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 5 ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 2ರಿಂದ 3 ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಹಗುರವಾದ ಎಂಆರ್ಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಲಾಭರಹಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಎಂಆರ್ಐ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೋಕ್ಸೆಲ್ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಿಐಟಿಎಸ್ ಪಿಲಾನಿಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ಪಾಠ: ಅರುಣಾಚಲಂ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಾದಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಗುರಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ನಾಳೆ ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಿಂದ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
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