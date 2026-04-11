ಅಮೆರಿಕ- ಇರಾನ್ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು? ಭಾರತ ಎಡವಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 8:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಗತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಮ್ಮ ಬಂದೂಕುಗಳ ಟ್ರಿಗರ್ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಅದು ಸಂಧಾನಕಾರ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಂಘರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ತಜ್ಞರಾದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಹೌ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್' ಲೇಖಕಿ ನೀರ್ಜಾ ಚೌಧರಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೀರಾ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಮೀರಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು 1985 ರಿಂದ 1991 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀರಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಈ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮೊದಲು ಜಂಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದರು.
ಮೊದಲು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ, ಚೀನಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾವು ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಖರೀದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಚೀನಾ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೀರಾ ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನೀರ್ಜಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಕೋನದಿಂದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ, ಚೀನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟರ್ಕಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕುರಿತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
'ಮೊದಲು, ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅದು ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಚೀನಾ - ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವೇನಿತ್ತು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಅವಕಾಶದ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ. ಭಾರತವು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧನಿರತ ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಪ್ಪೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೂರ ನಿಂತಿತು. ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರತ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು ಇರಾನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೀರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಚರ್ಚೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
'ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜುಗಳು ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದವು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು' ಎಂದು ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಒಪ್ಪಂದವಾದರೆ ಅದು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈಗ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು ಮೀರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: