ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ನೋವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಈತನ ವೃತ್ತಿ: ಕಷ್ಟದ ತೂಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ದರ!
ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಲುಬುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 1, 2026 at 5:45 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಾರ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖ-ದುಮ್ಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತೇಷ್ಟರು ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೊಡುವವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?.
ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೊಹ್ರಾ ಎಂಬುವರು ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಹ್ರಾ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಬೊಹ್ರಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು? ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬೊಹ್ರಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನನ್ನದು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೈಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಟಿತನ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಆಲಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇದನ್ನೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದರ?
- ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳಲು: 250 ರೂಪಾಯಿ
- ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳಲು: 500 ರೂಪಾಯಿ
- ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಳಲು: 1,000 ರೂಪಾಯಿ
"ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ದುಃಖ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿರಾಳರಾದ ನಂತರ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳೇ ದೂರವಾಗುವ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನೋವನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಂತರವೇ 'ಸಂಭಾವನೆ' ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
"ವಿಶಾಲವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಜೊತೆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬೊಹ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬೊಹ್ರಾ: ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೊಹ್ರಾ ಅವರು ಸಮಚಿತ್ತತೆಯ ಪಾಠವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ. ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ" ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಬೊಹ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ದುಃಖ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಳುವವರ ಜೊತೆ ತಾವೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡಲು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ರುದಾಲಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ರುದಾಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ? ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುರುಷರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು 'ರುದಾಲಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶವಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃತರ ದೇಹದ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಪ್ಪು ಉಡುಪು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. 12 ದಿನಗಳ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಅಳುವ ಬದಲು ಹೊರಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. 'ರುದಾಲಿ' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರುದಾಲಿ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ದುಃಖ ಆಲಿಸುವುದು-ಮನೋವೈದ್ಯರ ನಡುವೆ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಕೇವಲ ದುಃಖವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅನೇಕರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳಲು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮನೋವೈದ್ಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮನೋವೈದ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೋವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ಶೈಲೇಶ್ ಉಮಾಟೆ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
