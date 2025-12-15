ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ: 88ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಛಾಪು, ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 160 ಮೆಡಲ್!
ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಲೆಳ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವು ಅವರು, ತಮ್ಮ 88ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಪಟ್ಲಾ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬಹುತೇಕರು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಮಕ್ಕಳು - ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬಾಪಟ್ಲ ಭೀಮಾವಾರಿಪಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಲೆಳ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವು ಅವರು, 88ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಲೆಳ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವು ಅವರ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಲವು ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವ ರಾಮರಾವು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
44ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ರಾಮರಾವು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 44ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 85 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಾಮರಾವು ಅವರು, ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
160 ಪದಕ ಜಯಿಸಿರುವ ಲೆಳ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವು: ಬಾಪಟ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಲೆಳ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವು ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 100 ಚಿನ್ನ, 40 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 20 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡೆ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ: ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ರಾಮರಾವು ಅವರು, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕ್ರೀಡಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮರಾವು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ವೆಟರನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದೇ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ರಾಮರಾವು ಅವರು ಬಾಪಟ್ಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ. ನಾನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೆಳ್ಲ ವೆಂಕಟ ರಾಮರಾವು.
