ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ; 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರು; ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕ!
ಅಹಲ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿನ ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಜೋಳ ಕೃಷಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಹಲ್ಯಾನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಈ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಇಂದು ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಹಾರದ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಋತುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಈ ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ?:
ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಎಳೆಯಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು (ಹುರ್ಡಾ) ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಖಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದಾಯ ಕೂಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿ ಸವಿಯುವ ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಹುರ್ಡಾ ಇದು ಎಳೆಯ ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ತೆರೆದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ತೆನೆಯನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಸಂಪ್ರದಾಯ?: ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಸುಗ್ಗಿಯ ಋತುವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಜನರನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಅಹಲ್ಯಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳ ತೆನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಕೃಷಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಸವಾರಿಗಳಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಲ್ಯಾನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಖ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಳೆಯದಾದ ಎಳೆಯ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಇರುವ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ನಂತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ, ತಾಜಾ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಟ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಭಜಿ (ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯಗಳು), ಭಕ್ರಿ (ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಚಹಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ- ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಹೌದು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಹಲ್ಯಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆವಾಸ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹುರ್ಡಾವನ್ನು ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಲ್ಯಾನಗರ - ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನೆವಾಸ ತಾಲೂಕಿನ ಭರತ್ ಕುಂಡಲಿಕರಾವ್ ಭಂಗೆ ಮೊದಲಿಗರು. ಅವರ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇತರ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹುರ್ದಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹುರ್ಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪೋಂಖ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರೇಕ್ ವಿಧದ ಜೋಳ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಚ್ಚಾ ಜೋಳದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 500 ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಇದು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಭರತ್ ಕುಂಡಲಿಕರಾವ್ ಭಂಗೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುರ್ಡಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಫಾರ್ಮ್-ಟು-ಪ್ಲೇಟ್ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಅಥಾರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಹುರ್ದಾ, ಬಾಜ್ರಾ ಭಕ್ರಿ, ಪಿಥ್ಲಾ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ನೆವಾಸ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹುರ್ಡಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೋಷಕಾಂಶ: ಇದು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭರತ್ ಕುಂಡಲಿಕರಾವ್ ಭಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಲ್ಯಾನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲು ಹುರ್ಡಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದನು ಎಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಸಿಹಿ ಜೋಳ, ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7- 12 ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಆದಾಯ; ಭಂಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತರು ನವೆಂಬರ್ 25 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹುರ್ದಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುರ್ದಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
