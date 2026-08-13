ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುರುಗ್ರಾಮ; ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ಗೆ 271 ಕೋಟಿ.. ಮುಂಬೈ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನಗರ!
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 10:32 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 10:37 AM IST
ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ 271 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುವೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಹಿವಾಟು, ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಡಿಎಲ್ಎಫ್ನ ದಿ ಡಹ್ಲಿಯಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ವಹಿವಾಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಏಕ ಘಟಕದ ವಸತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರಾಟವಾದ 271 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್, ಸುಮಾರು 10,500 ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸೂಪರ್ ಏರಿಯಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.58 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಲೆ: ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಥೆಬೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ' ಮತ್ತು 'ಸಿಆರ್ಇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ 1,494 ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 24,120 ಕೋಟಿ ರೂ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,004 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟವಾದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 271 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಂಟ್ಹೌಸ್ ಮಾರಾಟವು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಗುರುಗ್ರಾಮ: 2025ರಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳ ಮಾರಾಟದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟದ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 24,120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟವು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 21,902 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮವು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿಯತ್ತ ಚಿತ್ತ: ಐಷಾರಾಮಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂಬೈ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರದೇಶವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಕ್ಸುರಿ ವಸತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಲಭ್ಯತೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫಿಲ್ಬಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಈಗ ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮೈಸೇಶನ್ ಹಿಂದಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಐ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ನವೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ವಸತಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್ಗಳು, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಖಾಸಗಿ ಟೆರೇಸ್ಗಳು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಮಲ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಐಷಾರಾಮಿ ವಲಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ: ಆಸ್ತಿಯು ಈಗ ಕೇವಲ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ್ಜೆಯ ವಸತಿ ಘಟಕಗಳ ಸೀಮಿತ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಐ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸುರಿಮಳೆ, ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಳಿಕ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರುನೇಮಕ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್: ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು