ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಜತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ 8 ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿಯಬಾದ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2025 at 4:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಅಪರಾಧ, ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌನದ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಈ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ದತೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳು ಆರೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜೈಲು ಆಡಳಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಇವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕಲಿಕೆ, ನಗು, ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರದ ಚಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಜುಭರಿತ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ವಾತಾವಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಸೂಪರಿಡೆಂಟೆಂಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಗಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ಯನವನ ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿಹಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನಂತೆಯೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇವರ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಆಡಳಿತವೂ ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ತಾಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಪ್ರೀತಿ, ಘನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
