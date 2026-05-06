ಮಮತಾ ಕೋಟೆ ಕೆಡವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 6, 2026 at 9:26 PM IST
West Bengal Election 2026 Results: 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆ ಬೀಸಿದೆ. 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 2011 ರಲ್ಲಿ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮಮತಾ ಅವರು ಸತತ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 15 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಮತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ. 206 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಮತಾ ಅವರ ಟಿಎಂಸಿ ಕೇವಲ 81 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಮತಾ ದೀದಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಎದುರು 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಹತ್ತೇ ವರ್ಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿತು? 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಳಿದ ಮಮತಾ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಜಾರಿತು? ಅದು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಆಟ ಬದಲಿಸಿದ 7.44% ಮತಗಳ ಏರಿಕೆ: 293 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ 206 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಸರಿಸುಮಾರು 70% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 81 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಶೇಕಡಾ 27.6. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆಮ್ ಜನತಾ ಉನ್ನಯನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು 38.4% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮತ ಪಾಲು 45.84% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 7.44 ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ 48.5% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 40.80% ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಿತು. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 7.44 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದವು. ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸೋತ ಮಮತಾ: ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸೋಲುಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಪುಟದ 12 ಸಚಿವರೂ ಸೋತರು. 2026 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ, ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳು ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮಮತಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿವು: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇ.ಡಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸ್ವತಃ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ: 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಇದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿತು. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನ ಜಂಗಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಮಮತಾ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
SIR, ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಗೆ ಮಮತಾ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 63ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಮೃತ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದಂತಹ ವಿವಾದಾಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರ, ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ.
ಮಮತಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬೀದಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. 2026 ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿತು. ಸಂದೇಶಖಾಲಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾನ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಈ ಬಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 93.19% ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 92.67% ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿ 92.93% ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಮತದಾನವು ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಟಿಎಂಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಯುವ ಮತದಾರರು: ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 64.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವ ಮತದಾರರು (18-29 ವಯಸ್ಸಿನವರು) 18 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 520,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯುವಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಶಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಯೋಜನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಭರವಸೆಗಳು: ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಣತಂತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲವಾಯಿತು. ಮೀನು ಖಾದ್ಯ, ಚುರುಮುರಿ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾದವು. ₹5 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಅನುದಾನದ ಭರವಸೆಯೂ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಮತಾ ಮೇಲೆ ನೇರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸದೆ, ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
