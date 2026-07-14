ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮನ: ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನೆನೆದು ಭಾವುಕ!
ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.
Published : July 14, 2026 at 12:46 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಳನಿಯ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೊಂಬೊ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಿರ್ಮಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಟ್ಟ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜುಲೈ 8 ರಂದು ನಾವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಾವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಸ್ಪೀಡ್ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ, ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಲೆಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ದೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಲಿಕೊಂಡಿತು.
ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಬಲ ಬದಿಗೆ ಸರಿದರು. ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗುಚಿತು. ನಾವು ಬೋಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪರಾದೆವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದೋಣಿ ಮಗುಚುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು 15 ಜನರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದೆವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಜನರು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತ ಕುರಿತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ (ಸಮುದ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 15 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಳನಿಯವರಾದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುರುಗ ಪ್ರಭು ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುರುಗಪ್ರಭು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ತಮಿಳರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿರ್ಮಲ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಪಟ್ಟಣವಾದ ಪಳನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
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