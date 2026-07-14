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ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್​ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ನಿರ್ಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮನ: ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನೆನೆದು ಭಾವುಕ!

ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಿರ್ಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

How did he survive the Vietnam boat accident? Nirmal Kumar
ನಿರ್ಮಲ್​ ಕುಮಾರ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 12:46 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್​ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಡಿಗಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಳನಿಯ ನಿರ್ಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೊಂಬೊ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಿರ್ಮಲ್​ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರಾದರು.

ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲ್​ ಕುಮಾರ್​, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಟ್ಟ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜುಲೈ 8 ರಂದು ನಾವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಾವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಮೀಟರ್​ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ, ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಲೆಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ದೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಲಿಕೊಂಡಿತು.

ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಬಲ ಬದಿಗೆ ಸರಿದರು. ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗುಚಿತು. ನಾವು ಬೋಟ್​ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಪರಾದೆವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದೋಣಿ ಮಗುಚುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು 15 ಜನರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದರಿಂದ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದೆವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ಜನರು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತ ಕುರಿತು ಕೋಸ್ಟಲ್​ ಗಾರ್ಡ್​ (ಸಮುದ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 15 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದಿಂಡಿಗಲ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಳನಿಯವರಾದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುರುಗ ಪ್ರಭು ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುರುಗಪ್ರಭು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ತಮಿಳರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿರ್ಮಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರು ಪಟ್ಟಣವಾದ ಪಳನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

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