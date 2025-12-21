ನಕ್ಸಲ್ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ: ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲು
ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸೇನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಕ್ಸಲ್ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ.
Published : December 21, 2025 at 7:53 PM IST
ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದೇವಜಾರ ಗ್ರಾಮವು ಇಮಾಮ್ಗಂಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬಂದೂಕು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದಾಗ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು.
2005ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಇವ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸುದಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಅವರ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಗೀಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನರೇಶ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಯಾಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2005ರಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನರೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ನಕ್ಸಲೀಯರ ಪ್ರಭಾವ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗಣನೀಯ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಸಲ್ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮವು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಅಚಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕಮಲೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಮಗ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯುವಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
