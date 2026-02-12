'ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದವರೆಗೆ'; ರೈತನಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೇಸಾಯದ ಸಲಹೆಗಾರನಾದ ChatGPT
ರೈತ ಸಂಜಯ್ ವೇಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 8:10 PM IST
ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಸಂಜಯ್ ವೇಬಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ 53 ವರ್ಷದ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುದ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ವೇಬಲ್ ಅವರು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಯ ರುಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 12 ಎಕರೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುದ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮನಗಂಡರು. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಮಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಮಣ್ಣು, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪೇರಲ ಕೃಷಿಕನಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ, ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಎಂಬ ತಜ್ಞನನ್ನು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು AI ಬಳಸುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಲವಾರು ರೈತರಲ್ಲಿ ವೇಬಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. AI, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ChatGPT, ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ - ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಶಿರಡಿಯ ರಹತಾ ತಾಲೂಕಿನ ರುಯಿ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಕೃಷಿಯ ಕೇಂದ್ರವೆಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ವೇಬಲ್ ತನ್ನ 12 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 350 ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ 'ರೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪೇರಲ ತಳಿಯ 1,950 ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು.
ಬಹು - ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ : ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಮೂರು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪೇರಲವನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಪೇರಲ, ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು - ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೇಬಲ್ ಖಾಸಗಿ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ChatGPTಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿತು.
ಬೆಳೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ವರೆಗೆ, ವೇಬಲ್ ಈಗ ಕೃಷಿಯ ಬಹು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ChatGPT ಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಹೀಗಿದೆ: "ChatGPT ನನಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲಹೆಗಾರ. ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಖಾಸಗಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ChatGPT ಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೇಬಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಕನಸು: ಕೃಷಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ವೇಬಲ್ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅವರು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ವೇಬಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಫಾರ್ಮ್' ಗಾಗಿ ಲೋಗೋ ರಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ChatGPTಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ಬೆಳೆ ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಲೋಗೋ ವಿನ್ಯಾಸ : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೇಬಲ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಲೋಗೋವನ್ನು ಸಹ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೃಷಿಯು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವೇಬಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
