ಆರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಅಂಶು ಮಾಲಿನಿ

ಅಂಶು ಮಾಲಿನಿ ಅವರು ನೇಯ್ಗೆ ಮೂಲಕ ಆರು ಬಾರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೋಶೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಸಿದ ಅಂಶು ಮಾಲಿನಿ (ETV Bharat)
Published : March 7, 2026 at 2:20 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ) : ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಯೋಚಿಸುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರದ 58 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಶ ಕೊಕ್ಕೆಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಶು ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುವಾದ ಕ್ರೋಶೆಯು ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಅಂಶು ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೋಶೆಯು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ಎರಡರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಯಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ: ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ 14.09 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಫ್ಲರ್ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೋಶೇಯಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು 58,917 ಕ್ರೋಶೇ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 66,158 ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

2022 ರಲ್ಲಿ 4,686 ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಕ್ರೋಶೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು 2,719 ಶಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಂಚೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ : ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರನೇ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂಶು ತಮ್ಮ ಕ್ರೋಶೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೋಶೇ ಮತ್ತು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಂಶು ಮಾಲಿನಿ (ETV Bharat)

ಒಡಿಶಾದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜಮ್ಶೆಡ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಶು, ಈ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕ್ರೋಶೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಶು ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಕ್ರೋಶೆ (ETV Bharat)

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಕ್ರೋಶೇಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕರು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಮಾಲಿನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬರುವ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅವರು ಶಾಲುಗಳು, ಮಫ್ಲರ್‌ಗಳು, ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳು, ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಾಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ದಾನದಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ: ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು : 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜನರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತಾ ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಿನ್ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಿಟ್ಟರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

