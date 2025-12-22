ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನೆಡೆಗೆ: ರಸ್ತೆಬದಿ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಿಳೆ: ಈಗ 11 ಮಂದಿಗೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ಹೋಟೆಲ್
ಖಿನ್ನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ, ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 4:38 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 5:15 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒಡಿಶಾ: ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ಮೌನ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಭುವನೇಶ್ವರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಭೋಯ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಇಂತಹುದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವು ಅವರನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಆಹಾರ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅಂಗಡಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಬದಲಾದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಬದಲಾದ ಬದುಕು; COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರು ಬೀದಿ ಬದಿ ಆಹಾರದ ಸ್ಟಾಲ್ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ರೋಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಂತುಲಾ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಮಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್: ಅವರ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ತರಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಅವರ ವಹಿವಾಟ ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಪರಾಠ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಊಟದ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯು ಈಗ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದು, ಎಸ್.ಪಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಳಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೈನ್-ಇನ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್-ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮೆನು ಹೀಗಿದೆ; ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಕುಲಿ, ಪರಾಠ, ಉತ್ತಪಮ್, ವೆಜ್ ಥಾಲಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಥಾಲಿ, ಪನೀರ್ ಥಾಲಿ, ಸಂತುಲ, ದಾಲ್, ದಾಲ್ಮಾ, ತಡ್ಕಾ, ಚನಾ ಮಸಾಲ, ಅಲು ದಮ್, ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್, ಕಡಾಯಿ ಪನೀರ್, ಪನೀರ್ ಮಸಾಲ, ಮಸಾಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ತವಾ ಭಜಾ ಸೇರಿವೆ.
ಹೀಗಿದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೆನು: ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪ್ಲಾಟರ್, ಮಟನ್ ಪ್ಲಾಟರ್, ಫಿಶ್ ಪ್ಲೇಟರ್, ಎಗ್ ಪ್ಲೇಟರ್, ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಕನ್ ಕಸಾ, ಮಟನ್ ಕರಿ, ಎಗ್ ಪರಾಠ, ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಎಗ್ ಕರಿ, ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಭಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರೂಪ. ಜುಲೈ 27, 1973 ರಂದು ನಯಾಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಸಪಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಮೂವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಖುರ್ದಾದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣನಾಥ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಜೂನ್ 25, 1995 ರಂದು 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶೋಕ್ ರಂಜನ್ ಭೋಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಡುಗೆಯ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ. ಕರೋನಾ ನಂತರ, ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯೂಟವನ್ನು ಬಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಈಗ ದೈನಂದಿನ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 200 ನಿಯಮಿತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಹಚರರಾದ ಶಕುಂತಲಾ ಸಾಹು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ.
11 ಜನರಿಗೆ ಬದುಕು ನೀಡಿದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್: ಮಮತಾ ಜೆನಾ ಎಂಬುವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಖುಂಟಿಯಾ, ದೀಪಿಕಾ ಸ್ವೈನ್, ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಸಾಹು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 11 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದವು: ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಹವರ್ತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಸಾಹು ಮಾತನಾಡಿ, ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರದ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಸಾಹು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೊರಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ನಜ್ರುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾಸ್ ರೋಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಹಾರವು ಮನೆಯಂತೆಯೇ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ ಎಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ; ಗೂಳಿಕಾಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಭೀಮರನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಹುಡುಗಿ!
2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ