ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾದ ಗೃಹಿಣಿ

ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಛಲ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆ.

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪೆನಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 2:51 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 2:58 PM IST

ಬರ್‌ಗಢ(ಒಡಿಶಾ): ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬರ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು.

ಇವರ ಪತಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಾಹು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ನೊಗ ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದಿಂದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಪೇಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 30 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

Housewife turns successful entrepreneur Durga: Making paint from cow dung, employs 30 people
ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅಡೆತಡೆ, ಕಷ್ಟ - ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬರ್ಗಢ ನಗರದ ಅಂಬಾಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಹೆಲಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಪಿಪಾಲ್ಖುಂಟಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಕಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 40 ರೈತರು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಮ್ಡೇಗಾದಲ್ಲಿ. 2007ರಲ್ಲಿ ರಾಂಚಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ. ಅದೇ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಡಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಗಢ ನಗರದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ನನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಪತಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಂಡು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಛಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

Housewife turns successful entrepreneur Durga: Making paint from cow dung, employs 30 people
ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆ: ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು 10 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೈಗೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರ್ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಜಝಾರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ 8 ತಿಂಗಳು ಹಸುವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆವಿಐಸಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Housewife turns successful entrepreneur Durga: Making paint from cow dung, employs 30 people
ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆವಿಐಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ ಬರ್ಗಢಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾದೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆರೆದೆವು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಬರ್ಗಢ, ಸಂಬಲ್ಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಬಾಲಸೋರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ 30 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

Housewife turns successful entrepreneur Durga: Making paint from cow dung, employs 30 people
ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ?: ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ 29 ವಿಧದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್, ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೂಫ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಎನಾಮೆಲ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ.

ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಾಗ, ಒಳಾಂಗಣ ತಾಪಮಾನ 3ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನು ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಸಿರು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

Housewife turns successful entrepreneur Durga: Making paint from cow dung, employs 30 people
ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸಾಹು ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹರಿಯಾಣದ ಜಝಾರ್ ನಗರದ ಗೋಶಾಲೆಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಳು. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ಹಾಲು ನೀಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪತಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸಾಹು

Housewife turns successful entrepreneur Durga: Making paint from cow dung, employs 30 people
ಪತಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಾಹು ಜೊತೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಕಂಪನಿ ರೈತರಿಂದ ಕೆ.ಜಿಗೆ 5 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಹಸುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಟೆಕ್ಕಿ!

Last Updated : March 24, 2026 at 2:58 PM IST

