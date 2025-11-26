ETV Bharat / bharat

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 1:07 PM IST

ಮುಜಾಫರ್​ಪುರ್ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಈ ನಗರದ ಕಮ್ರಾ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇ ಈ ಸುಜಿತ್​. ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವ ಸುಜಿತ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಗಿಳಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಿಳಿಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೀಗ ಹೆಮ್ಮೆರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡವವರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಜಿತ್​ ಪಕ್ಷಿಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಿಳಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಸುಜಿತ್​ ಅವರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ರಂಗಿನ ಗಿಳಿಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕಲರವ, ಬಣ್ಣ ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಜಿತ್​ ಹಲವು ತಳಿಯ ಗಿಳಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, ದುಬಾರಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾನು ಸಾಕಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿವೆಶ್​ ಆಪ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುಜಿತ್​.

ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ: ಸುಹಿತ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಸುಂದರ ಗಲಾ ಕಾಕಟೂ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಕಾವ್, ರೇನ್ಬೋ ಲೋರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ-ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್-ವಿಂಗ್ ಮಕಾವ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಜಿತ್​ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಪಾಲಕ್, ಪಫ್ಡ್ ಕಡಲೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸುಜಿತ್​​​ಗೆ ಇದೇ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸುಜಿತ್​ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತಾರೆ ಈ ಯುವಕ.

ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸುಜಿತ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿ ಖರೀದಿದ್ದರು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆರು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆಯಂತೆ. 80,000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಗಳು ಈಗ ಎಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಕಾವ್‌ಗಳು ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ರೇನ್ಬೋ ಲೋರಿಗಳು, ಬ್ಲೂ-ಗೋಲ್ಡ್ ಮಕಾವ್‌ಗಳು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಸ್, ಗ್ರೀನ್-ವಿಂಗ್ ಮಕಾವ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂತಾ ಸುಜಿತ್​

ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?:

  • ರೇನ್ಬೋ ಲೋರಿಗಳು 50,000 ದಿಂದ 70,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
  • ಬ್ಲೂ-ಗೋಲ್ಡ್ ಮಕಾವ್‌ಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 2.4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ.
  • ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಸ್ 70,000 ದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ
  • ಗ್ರೀನ್-ವಿಂಗ್ ಮಕಾವ್‌ಗಳು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ

ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿರಂತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಜಿತ್​​ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣಯಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ನವಜಾತ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ರಚಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಈ ಯಂತ್ರ ಸುಜಿತ್​ ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಜಿತ್​ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಕ್ಷಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಲು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಮುಜಫರ್​ಪುರ್​ದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?: ಸುಜಿತ್​ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮದ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇವುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಡ್ಗೆರಿಗರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲವ್‌ಬರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಮೈನಾಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸಹ ಈ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಡಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿಂತಪಾಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಹಾರ ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

ನಿಷೇಧಿತ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ 25 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ: ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಿತ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 25,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

