ದೇವಾಲಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: 7 ಜನ ದುರ್ಮರಣ, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 11:44 AM IST
ತಾರಾಪೀಠ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾರಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟಣ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ತಾರಾಪೀಠದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ನ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
West Bengal: At least five people have died and several others fallen ill after a fire broke out at a hotel near Tarapith Police Station in Birbhum district early this morning.— All India Radio News (@airnewsalerts) August 17, 2026
The fire reportedly started at the hotel reception and spread through the four-storey building while… pic.twitter.com/r1xFJrBfJp
ರಾಂಪುರ್ಹತ್ನಿಂದ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದವು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಾಂಪುರ್ಹತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಜನರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಲ್ಲ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಾಂಪುರ್ಹತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11-12 ಜನರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿರ್ಭುಮ್ನ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಎಸ್ಪಿ) ನೀಲೇಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೈಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಎಸಿಯ ಎಂಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮಗ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸಿದೆವು" ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಹೋಟೆಲ್ನೊಳಗಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | West Bengal: Five deaths reported and injuries feared due to a short circuit at a hotel in Tarapith, Birbhum. Police present at the spot. Injured have been rushed to a hospital. More details awaited. pic.twitter.com/Vxm4v4hV8g— ANI (@ANI) August 17, 2026
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ತಪಂಜ್ಯೋತಿ ಮೊಂಡಲ್, "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋಣೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಛಾವಣಿಯ ಬಳಿಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂದು ಹೊರಬಂದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ದಿಯೋಘರ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವರು ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು.
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