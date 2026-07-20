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ಕಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ ಟ್ರಕ್: ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಕಾರು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಐವರು ಸಾವು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ- ಕಾರಿಗೆ ಟ್ರಕ್​ ಡಿಕ್ಕಿ- ಟ್ರಕ್​​, ಕಾರು ಚಾಲಕರು ಸೇರಿ ಐವರ ಸಾವು.

MAHARASHTRA ACCIDENT
ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆ.. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 1:41 PM IST

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ವಾರ್ಧಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟ್ರಕ್​​ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಐವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಡೆದಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಮಾರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ಧಾ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಮಾರ್ಗ್‌ನ ವಿರುಲ್ ಇಂಟರ್‌ಚೇಂಜ್ ಬಳಿ ಕಾರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಕ್​ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಬಂದು ಗುದ್ದಿದೆ. ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಟ್ರಕ್‌ನ ಚಾಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಕ್‌ನ ಸಹಾಯಕ (ಕ್ಲೀನರ್) ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಲ್ಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ದುರಂತದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್​​ನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪುಲ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುದ್ದಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಟ್ರಕ್​ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸಜೀವದಹನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ಭಾಗಗಳು ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲಾಡಿವೆ.

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TAGGED:

HORRIFIC ROAD ACCIDENT
SAMRUDHI EXPRESSWAY
ACCIDENT
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಪಘಾತ
MAHARASHTRA ACCIDENT

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