ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ: ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಜನರಿಂದ ಪದೇ ಪದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Horrific Incident in Hyderabad: Minor Girl Repeatedly Raped by Eight Men
ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಜನರಿಂದ ಪದೇ ಪದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ತೆಲಂಗಾಣ: ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಪದೇ ಪದೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 16 ವರ್ಷದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯೇಟ್ (ಪಿಯುಸಿ) ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಜೆರ್ರಿ ವರುಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಳು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆತ ಆಕೆಗೆ ನಿದ್ರಾಜನಕ (ಮಾದಕ ವಸ್ತು) ಬೆರೆಸಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿಸಿ, ತನ್ನ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಆತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೊಮಾಲಾ ವರುಣ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ಕೊಂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಕೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 8 ರಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಾಲಕಿ 9 ನೇ ತಾರಿಖು ಬೊಲ್ಲಾರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನೀರಜ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಕಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನೀಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ, ವಿಕಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ದುಲಾಪಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್​ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 9 ರ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಲಾರಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಕಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲಕಿ: ಈ ಮಧ್ಯ ಬಾಲಕಿ ವಿಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬೊಲ್ಲಾರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ವಿಕಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿದ್ರಾಜನಕ ನೀಡಿ ಮೇಡ್ಚಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಕಾಜ್‌ಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಆಟೋ- ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಧೂಲ್‌ಪೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳ 12ರಂದು ಜೆರ್ರಿ ವರುಣ್, ರೊಮಾಲಾ ವರುಣ್, ನೀರಜ್, ವಿಕ್ಕಿ, ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 13 ರಂದು ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾದೀಶರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ದುರಂತ: ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ನಡುವೆ ಚಕಮಕಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಸೆರೆ: ಇದುವರೆಗೆ 19 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

TAGGED:

RECENT GANG RAPE CASE IN HYDERABAD
GANG RAPE CASE AT ALWAL IN HYD
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ
ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
8 ACCUSED RAPE ON MINOR GIRL IN HYD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.