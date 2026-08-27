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ಪಲ್ನಾಡುನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಏಳು ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು, 8 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ - ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ - ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವು, 8 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

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ಪಲ್ನಾಡುನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 7:40 AM IST

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ಪಲ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆಯ ಅಡ್ಡಾ ರೋಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 8 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅಡ್ಡಾ ರೋಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಸ್ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಮಂಜುಳೂರಿನಿಂದ ವೆಲ್ಲೂರಿಗೆ ಆಟೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 15 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ವೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಮಂಜುಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗುಂಟೂರು ಜಿಜಿಎಚ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಗುಂಟೂರು ಜಿಜಿಎಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಚಿಲಕಲುರಿಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ಬೊಂತ ಬಾಬು (62), ಬೊಂತ ಮನೆಮ್ಮ (55), ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ಮ (70), ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (75), ಗಂಗಮ್ಮ (50), ಚೌಟುಪಲ್ಲಿ ಸುವರ್ತ (45) ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮ (45) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

HORRIFIC ACCIDENT IN PALNADU
SEVEN DEAD IN ACCIDENT
ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
ಏಳು ಮಂದಿ ದಾರುಣ ಸಾವು
ROAD ACCIDENT IN PALNADU DISTRICT

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