ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಾ ನರಮೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ

ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 25, 2026 at 12:49 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: "ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರಮೇಧವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಹತ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೋರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಶಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ​ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ನಾವು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರಮೇಧ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದುವೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಕ್ರಮ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, 2017 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮಾರಣಹೋಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಯಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯಾದವರ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

