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ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ!: ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಮಗಳ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರು, ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

HONOR KILLING
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 5:59 PM IST

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ಮುಜಫರ್ ಪುರ್ (ಬಿಹಾರ): ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಜಾತಾ ಕುಮಾರಿ (19) ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಯುವತಿ. ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಬುಧಿ ಗಂಡಕ್ ಎಂಬ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವಾಯಿಪಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಸಾಯಿಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 2020ರಿಂದ ಘನ್ಸೌತ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ, 2026ರಂದು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಜಾತಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಹರ್ಯಾಣದಿಂದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಊರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಸುಜಾತಾ ತಾನು ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ವಿಚಾರಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೌರಿಶಂಕರ್​ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಸುಜಾತಾಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸುಜಾತಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೌರಿಶಂಕರ್‌, ಸುಜಾತಾಳ ಸುಳುವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಸುಜಾತಾ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇ 8 ರಂದು ಸುಜಾತಾಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ಬುಧಿ ಗಂಡಕ್ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಕಾಂತೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಅನುಸರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ (ಡಿಎಸ್‌ಪಿ) ತಂಡವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರ ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿವಾಯಿಪಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಲೈ ವತ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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HONOR KILLING IN MUZAFFARPUR
INTER CASTE LOVE MARRIAGE
ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ
HONOR KILLING

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