ಹನಿಮೂನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸೋನಂ ರಘುವಂಶಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಚಿಂತನೆ
ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋನಂ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಆಲಿಸಿತು.
Published : July 21, 2026 at 8:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಚಂದ್ರದ ವೇಳೆ ಪತಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸೋನಂ ರಘುವಂಶಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋನಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ. ವರಾಲೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸೋನಂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಹ-ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಲೆಯಾದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತದೇಹ ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತಾಗಿತ್ತು. ಹಚ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ವಾದಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೋನಮ್ ಅವರ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೇಳಿತು? 94 ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವವರೆಗೆ ಸೋನಂ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು. ನಂತರ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿತು.
ಸೋನಂ ಅವರ ಜಾಮೀನಿನ ಮುಂದಿನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೀಠ ಆಕೆಯ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೇಳಿತು.
"ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ನಾವು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ; ನಂತರ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
"ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ" ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿತು.
ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋನಂ ಅವರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು. ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿತು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಲು ಪೀಠ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿತು. "ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
ಬಂಧನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 103 (ಕೊಲೆ) ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ 403 ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ವಾದಿಸಿದರು. ದೋಷವು ಕೇವಲ ಮುದ್ರಣದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬಂಧನವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಹಿಂದಿನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಕೇಳಿತು. ಸೋನಂ ಅವರ ವಕೀಲರು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 23ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
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