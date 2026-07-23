ಹನಿಮೂನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸೋನಂ ರಘುವಂಶಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್; ಮರಳಿ ಜೈಲಿಗೆ
ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2026 ರಂದು ಸೋನಮ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು . ನಂತರ ಮೇಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.
Published : July 23, 2026 at 12:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪತಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸೋನಮ್ ರಘುವಂಶಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಸೋನಂಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೋನಮ್ಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಸೋನಂಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೈಲಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಶರಣಾಗಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನು ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಸೊಹ್ರಾ ಬಳಿಯ ಆಳವಾದ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋನಮ್, ಅವರ ಸಹಚರ ರಾಜ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಬಾಡಿಗೆ ಹಂತಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕಮರಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು.
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ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸೋನಂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಹ-ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಲೆಯಾದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತದೇಹ ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತಾಗಿತ್ತು. ಹಚ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೋನಮ್ ಅವರ ವಕೀಲರನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು? 94 ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವವರೆಗೆ ಸೋನಂ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠವು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಜಾಮೀನನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.