ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳಾ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪ; ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ನಾವಿಕನ ಬಂಧನ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಾವಿಕನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 4, 2026 at 3:24 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕಡಲ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ನಾವಿಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಸಿಐ) ಸೆಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ನೌಕಾ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಅಗ್ರಾನಿಯಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ಮುಖರ್ಜಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಪೂರ್ವ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳಾ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್ವೊಬ್ಬರು ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನೌಕಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಫ್ಲೀಟ್ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನೆಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಘಟಕವಾದ ಸಿಐ ಸೆಲ್, ನಾವಿಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ನಂತರ ನಾವಿಕನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಪಿ ಸಿಂಗ್ ಶನಿವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ- ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ