ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 9:12 AM IST
ರಾಂಚಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚ SREಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್, ಬೊಕಾರೊ, ಛತ್ರ ಮತ್ತು ಲತೇಹರ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ SRE ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಐದು SRE ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಖುಂಟಿ, ಸರೈಕೇಲಾ, ಗರ್ವಾ, ಗಿರಿದಿಹ್ ಮತ್ತು ಲೋಹರ್ದಾಗ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು SRE ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ಆಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು SRE ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಎಂದರೇನು?; ನಕ್ಸಲ್ ವಾದ , ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು SRE ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಂತಹ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. SRE ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗಲುವ ಖರ್ಚಿನ ಶೇ 100ರಷ್ಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ತರಬೇತಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳ ಮೂರು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು (ಎರಡು CRPF ಮತ್ತು ಒಂದು SSB) ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಸಲ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಬಲ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್, IRB, SIRB ಮತ್ತು SAP ನಂತಹ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕೆಟ್ಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
