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ಪೊಲೀಸರ ಹಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಅಮಿತ್​​ ಶಾ, ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮೌನದಿಂದ ಕಲಾಪ ಬಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸದನ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ದೂರಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (Sansad TV)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 3:41 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿರಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ದಿಟ್ಟತನ ತೋರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದೇಣಿಗೆ ಲೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ದೂರಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​, ಡಂಬಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಇದೀಗ ಹೇಡಿತನ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಸತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಜು.20ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 20 ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನಾತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸತ್​ ಚಲೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು, ಸಂಸದರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವು ಗೃಹ ಸಚಿವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೈರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಿಂದಲೇ ನಡೆದಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಲಾಪಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಸತ್​ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ಮುಂದುವರೆದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿಕೆ

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TAGGED:

JAIRAM RAMESH ON SESSION
POLICE EXCESSES
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JAIRAM RAMESH ON SESSION

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