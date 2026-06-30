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ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ: 92ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತೀಕ

ಇಲ್ಲಿನ ದೇಗುಲದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು

home-away-from-home-lord-jagannaths-92-year-old-temple-in-ajmer-where-devotees-pray-with-same-faith-and-tradition
ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 1:43 PM IST

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ಅಜ್ಮೀರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನಾನಯಾತ್ರೆಯು ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪುರಿ ದೇಗುಲದ ಸಕಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 2,005 ಕಿ.ಮೀಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರದ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುರಿಯ ಶ್ರೀಮಂದಿರದಲ್ಲಿನಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಸುಭದ್ರೆಯರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಭಕ್ತರು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಥವಾ ದೂರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ನಗುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಆಚರಣೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

home-away-from-home-lord-jagannaths-92-year-old-temple-in-ajmer-where-devotees-pray-with-same-faith-and-tradition
ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ (ETV BHARAT)

ಅಜ್ಮೀರದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲವೂ 92 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಏಕೈಕ ದೇಗುಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ, ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಶಶಿಗೋಪಾಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪುರಿಯಿಂದ ತರಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತರಲಾಯಿತು

ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 300 ಭಕ್ತರು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್​ 30 ರಿಂದ ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ನಾನಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಟ್ಟು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು, ಕುಟುಂಬದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಷಾಯ, ಲಘು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

home-away-from-home-lord-jagannaths-92-year-old-temple-in-ajmer-where-devotees-pray-with-same-faith-and-tradition
ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ (ETV BHARAT)

ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪರಂಪರೆ: ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಕಂಡೋಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಜ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 92 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಮ್​ ರಿಚ್ಪಾಲ್​ ಸಿರಿಯಾ ಎಂಬ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿರಿಯಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಅಗರವಾಲ್ ಮಾರ್ವಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಧಾಡಾಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಇದು 90 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಗುಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಬಕಲೇಬರಾ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

home-away-from-home-lord-jagannaths-92-year-old-temple-in-ajmer-where-devotees-pray-with-same-faith-and-tradition
ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ (ETV BHARAT)

ಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ 2034ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಪುರಿಯಿಂದಲೇ ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ, ಏಕಾಂತ: ಜೂನ್​ 29 ರಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊರತಂದು ನಾಲ್ಕುಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಣ್ಣು, ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ನೀರು, ಪಂಚಾಮೃತ, 1008 ಹೂಜಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

home-away-from-home-lord-jagannaths-92-year-old-temple-in-ajmer-where-devotees-pray-with-same-faith-and-tradition
ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ (ETV BHARAT)

ಪುರಿ ಶ್ರೀಮಂದಿರದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 16ನೇ ದಿನ ಭವ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಬಳಿಕ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗುವುದು.

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಳಿಗೆ: ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಪಂಡಿತ್ ಭರತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾನು ಇದೀಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪುರಿಯಿಂದ ಅಜ್ಮೀರ್‌ಗೆ ತಂದರು ಎಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 16 ರಂದು, ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನ ನಯನೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೆಹ್ಲೋಟ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಮೀರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ 15 ದಿನಗಳ ಏಕಾಂತತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

home-away-from-home-lord-jagannaths-92-year-old-temple-in-ajmer-where-devotees-pray-with-same-faith-and-tradition
ಅಜ್ಮೀರ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲೂ ಪುರಿಯ ಆಚರಣೆ (ETV BHARAT)

ಈ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಈ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭಕ್ತನಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ದೇವರು ನರಳುವುದು ದೇವರು ಭಕ್ತನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಗುಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಬುತ ಎಂದರು.

ಅಜ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪುರಿ ಇರಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಜಗನ್ನಾಥನು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

LORD JAGANNATH FEVER RITUAL
JAGANNATH PURI TRADITIONS
RATH YATRA AJMER
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LORD JAGANNATH FEVER RITUAL

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