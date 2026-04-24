ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕಾರ್ನೀವಲ್​ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಕ್ಕಳ ರಜೆಯ ಮೋಜಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕಾರ್ನೀವಲ್​ ಸಂಭ್ರಮ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 24, 2026 at 11:13 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೋಜು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ಎ.24)ದಿಂದ 46 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 7ರ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಇದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.

Holiday Carnival begins at Ramoji Film City - Bustling till June 7
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯ ಹಾಲಿಡೇ ಕಾರ್ನೀವಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಜು ಕೂಡ ಇದು, ಮೊದಲ ದಿನದಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೊಸ ಮಾಯಾಲೋಕ, ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಪೆರೇಡ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮಾಯಾಲೋಕ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಮಾಯಾಲೋಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ರೀತಿ, ಸೆಟ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಮೈರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಪೆರೇಡ್​: ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು: ಚಿತ್ರದ ಥೀಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಗ್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನ ಲೋಕ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕನಸಿನ ಲೋಕದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಯೋಜನೆ, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕಾರ್ನೀವಲ್‌ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಜೆಟ್‌ ಸ್ನೇಹಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಜಾ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸಂಜೆಯ ಅನುಭವ ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಜೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ www.ramojifilmcity.com. ಅಥವಾ 76598 76598 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

