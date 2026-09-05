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ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಲಡಾಖ್‌ನ ತಡೆಗೋಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ

ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಕ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 1:21 PM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಲಡಾಖ್​ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 36 ತಡೆಗೋಡೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಕ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 56 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಚನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ 18,600 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಲಡಾಖ್ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಉಪ್ಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸದೆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರಚನೆಯು ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಏರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಇಗೂ-ಫೇ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಸಂತಕಾಲದ ಬಿತ್ತನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಕಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುಮಾರು 40 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರಚನೆಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಕ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್​ಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ 29 ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಂಧೂ ಮತ್ತು ಸುರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಿವೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 36 ರಚನೆಗಳು 18,600 ಎಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯವು ತುರ್ತು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಶಿಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನದಿಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 25 ರಿಂದ 30 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳಷ್ಟು ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಹರಿವು ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಿಮನದಿಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವುದರಿಂದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೀರಿನ ಬಹುಭಾಗವು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಈ ಕೊರತೆಯು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ಲಡಾಖ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾರದು.

ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋಕ್ ನಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು 90 ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಿಮನದಿ ನೀರನ್ನು ಇಗೂ-ಫೇ ಮತ್ತು ಚುಶೋಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪಕ್ರಮವು, ಸರಳ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

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HOLDING BACK THE INDUS
ಸಿಂಧೂ ನದಿ
ROCK CHECK DAMS
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