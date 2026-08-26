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HIV ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ಅಪಾಯಕಾರಿ HIV ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೆನಾಕ್ಯಾಪವಿರ್ ಎಂಬ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. CDSCO ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

Indigenous production of HIV prevention injection
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 2:44 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ದೇಶೀಯ ಔಷಧಿಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. HIV ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೆನಾಕ್ಯಾಪವಿರ್ (Lenacapavir) ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೆನಾಕ್ಯಾಪವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ನವೀನ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಐವಿ-1 ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು (6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು) ಬಾರಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ(CDSCO)ಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ದೇಶೀಯ ಔಷಧಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಲೆನಾಕ್ಯಾಪವಿರ್​ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತ III ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲೆನಾಕ್ಯಾಪವಿರ್​ನ ಹಂತ-4 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿ CDSCOಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು 463.5 ಮಿಗ್ರಾಂ/1.5 ಮಿಲಿ ಡೋಸೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂತ III ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಮಾನತೆ - ಅಧ್ಯಯನ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎನ್ಕ್ಯೂರ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಂತ-IV ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು CDSCO ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗಿಲಾಡ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಲೆನಾಕ್ಯಾಪವಿರ್ ಔಷಧವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗಿಲೀಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 28,000 ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 26.60 ಲಕ್ಷ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 40 ಡಾಲರ್(ಸುಮಾರು ರೂ. 3,800)ಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HIV PREVENTION INJECTION
LENACAPAVIR
CDSCO
HIV ಸೋಂಕು
HIV

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