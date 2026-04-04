ಬಡ ಜನರ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ನಗರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಉಚಿತ ದಾಸೋಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಬಡವರ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಸೇವೆ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 3:29 PM IST

ಸಂಬಲ್​ಪುರ್​ (ಒಡಿಶಾ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೀಗ ನಿರಾಶ್ರಿತರ, ನಗರ ಬಡವರ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಬಲ್ಪರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಿದ್ಮತ್​ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 40 ರಿಂದ 50 ಮಂದಿ ಬಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮೇಲೂ ಕಾರ್ಮೋಡ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೀರ್ ಬಾಬಾ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ರೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಲ್ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ದಾಲ್​, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಜಾವೇದ್​, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಿಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 3-4 ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದ 15 ದಿನದವರೆಗೆ ಹೇಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಗ್ಯಾಸ್​ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್​ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು 900 ರೂ.ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 2,500 - 3,500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 40-50 ಜನರ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ರಿಂದ 35ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಸೀಮಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚೆರುಪದದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುನಾ ಬೆಹೆರಾ, ತಾವು ನಿಯಮಿತ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಕರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಲ್​ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಗ್ಲು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ನಾವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಸಾಯದಿರಲಿ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

60 ವರ್ಷದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಸಲಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 150ರೂ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ದಾಲ್​ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಂತರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸಂಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಬಡವರು ಈ ರೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅವಲಂಬಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅವರ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

