ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ: ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಕಿ!
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಪುರುಷರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2025 at 5:29 PM IST
ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಮ - ಹವನಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಡೂರಿನ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ರಂಜಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅಸೀಮಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಪುರುಷರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸೀಮಾ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?: "ಗಡಿ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದವಳು" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದವೇ ಈ ಅಸೀಮಾ. ಈ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬಾಲಕಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಗಡಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸೀಮಾ ಪಿಯುಸಿ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಸೀಮಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅವಳ ಸಹೋದರ ಅದ್ವೈತ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಸೀಮಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಲಂಪಾಡಿಯ ಆಡೂರಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಇವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಇತರರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ಲೇರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸೀಮಾ ಹೋಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಸೀಮಾಗಳ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿಖರವಾದ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೂಗು ಮುರಿದವರೇ ಮಂತ್ರಮುಗ್ದಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ: ಅಸೀಮಾ ಸುಳ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ."ಹುಡುಗಿಯರು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಹೋಮದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದ ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.
ಅಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅವಳ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೀಮಾ ಸಹ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಎಂದರೇನು?: ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಡೆಸುವ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಹೋಮವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ದುರಾದೃಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಗಣಪತಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಂಟು ನೈವೇದ್ಯಗಳು: ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಎಳ್ಳು, ಕಬ್ಬು, ಬೆಲ್ಲ, ತರಿಪ್ಪಣಂ (ಹುರಿದ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ), ಮೋದಕಂ (ಸಿಹಿ ಡಂಪ್ಲಿಂಗ್) ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸಕ್ಕರೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಮವನ್ನು 108 ರಿಂದ 1008 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.