ETV Bharat / bharat

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ: ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವು ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

keoladeo-national-park
ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 8:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭರತ್‌ಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) : ಇಂದು ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದಂದು ನಾವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 29 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಾನವನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಭೋಲು ಅಬ್ರಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಹೊಂಡಗಳು ಉಳಿದವು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ನಂತರ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದವು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

keoladeo-national-park
ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಟೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ : ''ಭರತ್‌ಪುರ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಬಿ (ಗುಜರಾತ್) ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭರತ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಜಮನೆತನದ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ಸಮಯ ಸರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಯಿತು'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

keoladeo-national-park
ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಅವರಿಂದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ : 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭರತ್‌ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರಜ್ಮಲ್ ಅವರು ಕೊಹ್ನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಜನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸೆವ್ಲಾ ಹೆಡ್‌ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನದಿ ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ 29 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಂಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಯುಗದ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುಷ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾದ ಓಯಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Keoladeo National Park
ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿವೆ 300 - 400 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕದಂಬ ಕಾಡುಗಳು : ಉದ್ಯಾನವನದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಬೃಹತ್ ಕದಂಬ ಮರಗಳು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕದಂಬ ಮರಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೋಲು ಅಬ್ರಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸು 300 ರಿಂದ 400 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಉದ್ಯಾನವನದ ಜಲಚರ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

keoladeo-national-park
ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ನೋಟ (ETV Bharat)

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಉಚಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು : ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉದ್ಯಾನವನವು ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು 1984 ರವರೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಗೇಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೇ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾನವನದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸುಮಾರು 550 ಮಿಲಿಯನ್ ಘನ ಅಡಿಗಳು (MCFT) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

keoladeo-national-park
ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ (ETV Bharat)

ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು : 1970 ಮತ್ತು 1980ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಬಳಿ ಪಂಚನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಗಂಭೀರಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು. ಬಂಗಂಗಾ ನದಿ ಬಹುತೇಕ ಬತ್ತಿಹೋಯಿತು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಲಿದೆ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ : "ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಇಡೀ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶ (ಒಣ ಕಾಡು) ಆಗುತ್ತದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಕದಂಬ ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ಮಳೆಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚನ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸಿದೆ. 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಸಾರಸ್ ಕ್ರೇನ್‌ಗಳು, ಪೆಲಿಕನ್‌ಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ - ಹೆಡೆಡ್ ಗೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿವೆ. ಉದ್ಯಾನವನವು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದರ ಜೀವಂತ ಪಾಠ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದಂದು ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ತನ್ನ ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಕ್ರೇನ್‌ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕದಂಬ ಕಾಡುಗಳ ನೆರಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗೂಬೆ: ಅಪಶಕುನವೇ ಅಥವಾ?

TAGGED:

BHARATPUR UNESCO SITE
MAHARAJA SURAJMAL
ಕಿಯೋಲಾಡಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
RAJASTHAN
KEOLADEV NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.