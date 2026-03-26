ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಲಿಫ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1823 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

HISTORIC OLD CHAPEL RELOCATED
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 4:43 PM IST

ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳಂ): ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಂತುರುತಿಯ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ನೆಪೊಮುಸೆನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಇರುವ ಜಾಗ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡದೇ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2 ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 1823 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 6 ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. 1992 ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಕೆಡವಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ರೈಲ್ವೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುರ್ಖಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಎತ್ತಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವು 9 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್​​ನಿಂದ ಬೆಡ್​ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪುನಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗುಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 1973 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಹೊಸ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚರ್ಚ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಎಂ.ಸಿ. ಆಂಟನಿ ಮತ್ತು ಜೋಜಿ ಥಾಮಸ್ ಕಾನಟ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ: ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಸವಾಗದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.

