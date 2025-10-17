ETV Bharat / bharat

ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಶರಣಾದ 208 ಮಾವೋಗಳು!

ನಕ್ಸಲಿಸಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ 208 ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತೊರೆದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

historic-surrender-of-naxalites-laid-down-arms-maoists-joined-mainstream
ಮಾವೋಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಗದಲ್ಪುರ್​​ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ನಕ್ಸಲ್​ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 17 ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಬಸ್ತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಸಲರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗದಲ್ಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 208 ಮಾವೋಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾಗತರಾದ ಪ್ರಮುಖರು: ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಾಸುದೇವ್ ರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಕಲ್ಪ್, ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಣಿತಾ ಮತ್ತು ಸಂತು ಶರಣಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗೀಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೇಡರ್​ನ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಸಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಬಸ್ತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾವೋಗಳ ಶರಣಾಗತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

historic-surrender-of-naxalites-laid-down-arms-maoists-joined-mainstream
ಮಾವೋಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ (ETV Bharat)

ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಆಗಮನ: ಜಗದಲ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ಬಂದ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಸ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಶರಣಾಗತಿ ಆದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣುದೇವ್ ಸಾಯಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ: ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕೆ 47 ರೈಫಲ್‌ಗಳು, 17 ಎಸ್​ಎಲ್​ಆರ್​ ರೈಫಲ್‌ಗಳು, 23 ಐಎನ್​ಎಸ್​ಎಎಸ್​ ರೈಫಲ್‌ಗಳು, 1 ಐಎನ್​ಎಸ್​ಎಎಸ್​ ಎಲ್​ಎಂಜಿ, 36 .303 ರೈಫಲ್‌ಗಳು, 4 ಕಾರ್ಬೈನ್‌ಗಳು, 11 ಬಿಜಿಎಲ್​ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳು, 41 12 ಬೋರ್/ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್, 1 ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸೇರಿದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

historic-surrender-of-naxalites-laid-down-arms-maoists-joined-mainstream
ಮಾವೋಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 258 ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿಂದು 170 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ; ನಕ್ಸಲ್‌ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೊಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು- ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಕಾಡುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬನ್ನಿ": ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ರೂಪೇಶ್​ ಶರಣಾಗತಿ

TAGGED:

LAID DOWN ARMS
MAOISTS JOINED MAINSTREAM
NAXAL SURRENDER
208 MAOISTS LAY DOWN ARM
NAXAL SURRENDER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ’ಅನ್ನ ಜೋಳಿಗೆ’; ಬಡ ದಂಪತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.